◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）▼バッテリーにねぎらい高橋と伏見が本当によく頑張ってくれた。（9回のピンチは）野球のゲームの中で必ず1試合に何度かピンチが訪れますから、それが最後に来たと。（100球を超えた）球数と、岸田選手が左投手に非常に強いのですが、うまくバッテリーで勝負をしたなという感じでしたね。▼中野の盗塁から得点相手のミスが一つ絡んでというところでは、今シーズ