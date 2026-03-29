◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・大山は2点優勢の8回1死一塁で、右前へ今季初安打を放った。3番手左腕・中川がカウント1―2から投じた内角低め直球をコンパクトに打ち返した。前日27日の開幕戦では一矢報いる犠飛こそあったが、4打席で無安打。この日も3打席目までは快音は響かず、開幕8打席目でうれしい一本が生まれた。5番に座る10年目は自身の快打よりも完封した高橋を称賛し「（高橋）遥