阪神・伊藤将が29日の巨人戦（東京ドーム）に先発予定だ。戦いの舞台となる敵地ではキャッチボールやショートダッシュなど軽めの練習で最終調整。24年以来、2年ぶりに開幕ローテーション入りを果たした6年目左腕は静かに闘志を燃やした。「気持ちもどんどん上がってくると思うんで、上がりすぎず、冷静に投げられたらいいなと思います」チームは2年連続の開幕カード勝ち越しを狙う一戦。「しっかり勝ちたいと思います」と言葉