◇ファーム・リーグ西地区阪神2―6広島（2026年3月28日SGL尼崎）阪神・大竹がファーム・リーグ、広島戦に先発して5回7安打5失点で降板。3回2死一、三塁では堂林に低めチェンジアップを左翼席に運ばれる3ランを浴びた。3死球を与えるなど制球を乱す場面も目立った。「5点も取られているので。良くなかったところは修正したい。ただ、そんなに悲観せずにやりたい」前回21日の同リーグ、ソフトバンク戦でも6回10安打6失点。