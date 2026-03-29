◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神は28日、巨人戦（東京ドーム）に2―0で勝利し、今季初勝利を飾った。先発の高橋遥人投手（30）は9回3安打無失点の好投。自身21年10月2日の中日戦以来、5年ぶり3度目の完封勝利を、今季12球団一番乗りで達成した。通算5度の手術を経験した9年目左腕が初の開幕ローテーション入りを果たし、初めて3月に白星をマーク。不屈の男がシーズン初完走へと大きな一歩を踏み