3月28日夜、静岡市葵区で車が道路を横断していた男性2人をはねる事故がありました。2人は病院に運ばれ、1人が心肺停止となっています。 3月28日午後11時頃、静岡市葵区瀬名川で、片側2車線の道路を走行していた乗用車が道路を横断していた男性2人をはねる事故がありました。 午後10時50分頃に「事故です。1人の意識がない」と通行人から110番通報がありました。 はねられた2人は病院に運ばれ、消防によりますと、1人が心肺停止