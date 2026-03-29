＜フォード選手権3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行している。この日は2サムで1番からすべての選手がスタートしていく。【写真】コースは砂漠地帯のなかにあります予選通過を果たした日本勢9人の先陣は竹田麗央。日本時間午前0時45分に1番パー4からティオフし、1メートルを沈めてバーディで滑り出した。その後、櫻井心那、岩井明愛、畑岡奈紗、吉田優利、馬