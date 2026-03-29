◇国際親善試合 日本―スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。日本はGK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝ら負傷のため長く代表活動から遠ざかっていた選手が先発。ゲームキャプテンはMF前田大然が務めることも明らかとなった。今回の英国遠征ではスコ