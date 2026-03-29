■世界フィギュアスケート選手権（日本時間28日〜29日、チェコ・プラハ）男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）6位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）がフリーで4年ぶりに自己ベストを更新する会心の演技を披露。合計は今季ベストの306.67点をマークし、意地の銀メダルを獲得した。SP4位の佐藤駿（22、エームサービス/明治大）が合計288.54点で銅メダル。ミラノ・コルティナ五輪