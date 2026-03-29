プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エスニック風タラのレンジ蒸し」 「味付け赤貝の炊き込みご飯」 「簡単副菜！ピーマンとちくわのきんぴら」 の全3品。 ナンプラーの香りがたまらないレンジ蒸し、冷めても美味しい赤貝の炊き込みご飯、お弁当にも最適なきんぴらです。【主菜】エスニック風タラのレンジ蒸し ナンプラー入りのタレで一気にエスニック風に。キノコはお好みのもので