3800人以上が死亡したミャンマーの大地震から1年となった28日、首都ネピドーで追悼式典が開かれました。ミャンマーの首都ネピドーでは、去年3月28日に発生した大地震の犠牲者を追悼する式典が開かれ、軍事政権のトップ、ミン・アウン・フライン総司令官らが出席しました。式典で演説した総司令官は、「復興の取り組みは8割完了していて、着実に前進している」と強調しました。しかし、被害の大きかった北部ザガイン管区や中部マン