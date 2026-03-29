スコットランド戦当日、グラスゴー・センター駅からマウント・フロリダ駅へ。静けさが漂っていた試合前日と違って、列車内はほぼスコットランド・ファンで埋め尽くされており、日本人の自分としては少し肩身が狭い感覚だ。マウント・フロリダ駅からハムデン・パークに向かう途中にスコットランド代表グッズのオフィシャルショップを目にすると、それとほぼ同じタイミングで「サッカーダイジェストTVを見ました！」と日本人の方