ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、G1「アルクオーツスプリント」（芝直線1200メートル）に出走したルガル（牡6＝杉山晴、父ドゥラメンテ）は惜しくも2着に敗れた。鞍上の鮫島駿は阪神C（1着）、オーシャンS（3着）に続き3走連続で手綱を取った。「このような情勢の中、挑戦してくださった関係者の皆さまのためにもあそこまで行ったら勝ちたかっただけに残念です」とコメントした。