28日午後7時10分ごろ、青森市幸畑阿部野の県道で「人と車がぶつかり、車が立ち去った」と110番があった。県警によると、未就学とみられる男児がはねられ、病院に搬送されたが死亡が確認された。県警はひき逃げ事件として捜査し、現場を離れたとみられるトラックを運転していた男から事情を聴いている。現場は片側1車線の直線道路。県警は当時の詳しい状況や男児の身元を調べている。