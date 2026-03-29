ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、G1「ドバイターフ」（芝1800メートル）に出走したガイアフォース（牡7＝杉山晴、父キタサンブラック）は6着。昨年ソウルラッシュに次ぐ、日本調教馬による連覇はならなかった。イギリスのオンブズマンが鮮やかに差し切った。抜群のスタートから果敢に逃げの手。直線半ばまではしぶとく粘ったが、最後は決め手比べに屈した。11度目のチャレンジ。悲願のG1初