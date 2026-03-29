【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、プラハで女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の１５８・９７点で、ショートプログラム（ＳＰ）に続いて１位となり、合計２３８・２８点で４度目の優勝を飾った。千葉百音（もね）（木下グループ）が２位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真