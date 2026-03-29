東京都がお台場で整備した“世界最大級”の噴水が完成し、28日夜からショーが始まりました。「東京アクアシンフォニー」と名付けられた噴水ショーの初回には小池都知事らが出席し、完成を祝いました。桜をモチーフとした横幅250メートルの噴水と高さ150メートルの高射噴水を組み合わせた“世界最大級”の規模で、28日夜は、ゲームや和楽器の音楽に合わせた2種類のプログラムが披露されました。噴水を見た（小学2年）「すごく感動的