◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２８日、スロベニア・プラニツァ）フライングヒルによる女子個人最終戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体の銅メダルメンバー高梨沙羅（クラレ）は、合計２８２・５点の１１位で今季を終えた。１回目に１６８・５メートルと飛距離を伸ばせず１２位と出遅れた。上位を目指した２回目は、ジャンプに不利な追い風を受けたが１９２・５メー