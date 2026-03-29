◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２８日、スロベニア・プラニツァ）フライングヒルによる女子個人最終戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪で２個のメダルを獲得した丸山希（北野建設）は、合計３６１・７点の３位で今季を締めた。１回目に絶好の向かい風を得ると２１１・５メートルの好飛躍を見せて３位と好位置につけた。今季７勝目を目指して飛び出した２回目も２１１メート