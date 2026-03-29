◇フィギュアスケート世界選手権最終日（２８日、プラハ）男子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２１２・８７点、合計３０６・６７点でショートプログラム（ＳＰ）６位から逆転の銀メダルを獲得した。フリー「トゥーランドット」を演じ、冒頭の４回転サルコー、続く４回転トウループ―３回転トウループの連続ジャンプなど、７本全てを着氷。ミラノ五輪では不完全