現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー7R・ドバイターフ（G1・芝1800m・11頭立て・1着賞金290万ドル＝約4億5000万円）に、日本のガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）が坂井瑠星騎手の手綱で参戦、6着に敗れた。勝利したのは英オンブズマン。【レース動画】坂井瑠＆ガイアフォースは着外…ドバイターフロケットスタートを決めたガイアフォースガイアフォースは絶好のスタートを決め