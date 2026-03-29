韓国発の人気ブランド2aNから登場した「新コレクション」は、やわらかくにじむローズカラーが魅力♡発売直後から即完売が続出し、SNSでも注目を集めています。上品でナチュラルな血色感を演出できる絶妙カラーは、毎日のメイクをワンランク格上げしてくれる予感。今っぽく洗練された雰囲気を叶えたい方にぴったりのコレクションです♪ ローズカラーで叶える旬顔メイク 「Rose Blending Col