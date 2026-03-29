「危険な公園」01【漫画】本編を読む公園を通ると家までの道がショートカットされる。「そういえばこの公園抜けるとちょっと早いんだっけ。たまにはこっちから帰るか」と公園を通ろうとすると「キケン」と書かれた文字がある。一体何がキケンなのだろうか。「危険な公園」02「危険な公園」03「危険な公園」04【漫画】本編を読む今回紹介する漫画の作者である退屈健(@taikutsu1)は、ライブドアブログ『底辺絵描き・退屈健の毎日カツ