死者行方不明者合わせて63人を出した2014年の御嶽山噴火災害の慰霊碑を、気象庁の長官が訪れ献花しました。 【写真を見る】気象庁長官が初めて御嶽山噴火災害の慰霊碑を訪問花を手向けたあと黙とうを捧げ、犠牲者を悼む長野・王滝村 長野県王滝村にある御嶽山の山頂を望む慰霊碑を訪れた、気象庁の野村竜一長官などは花を手向けたあと、黙とうを捧げ、犠牲者を悼みました。 気象庁長官が慰霊碑を訪れるのは初めてです。 噴