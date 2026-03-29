ブルージェイズは28日（日本時間29日）、本拠でのアスレチックス戦のスタメンを発表し、岡本和真内野手（29）が「4番・三塁」で先発出場する。メジャー2戦目にして日本で慣れ親しんだ“定位置”で試合を迎える。昨季11勝を挙げたアスレチックスの先発左腕・スプリングスと対戦する。前日の開幕戦では「7番・三塁」でデビューし、3打数2安打1四球2得点の活躍でサヨナラ勝ちに貢献。また、サヨナラのホームを踏んだのは岡本で