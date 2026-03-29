東京・台場で28日、世界最大級の噴水、「東京アクアシンフォニー」が始まりました。まっすぐに吹き出る水の柱。高さは最大で150メートルに及びます。「東京アクアシンフォニー」は、東京都が臨海エリア活性化のために整備した世界最大規模の噴水で、28日、初めて噴水ショーが上演されました。「きれいだった。（Q.ほかの噴水と比べて）いちばん高かった」近隣住民「大変大きなお金だなとは思いますけど、東京が盛り上がってくれた