◆第３０回ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）坂井瑠星騎手の手綱で参戦した日本のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は敗れた。日本馬は前身のドバイ・デューティーフリー時代を含めてこれまで７頭が勝利。昨年のソウルラッシュに続く連覇はならなかった。勝ったのは、ウィリアム・ビュイック騎手が手綱を執った英国のオンブズマン（牡５歳、Ｊ＆Ｔゴス