アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから28日で1か月となりました。こうした中、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、一連の戦闘が始まって以降初めて、イスラエルにミサイル攻撃を行いました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから28日で1か月となりましたが、攻撃の応酬は続いています。中東メディアによりますと、これまでにイランでは1937人、イスラエルでは19人が死亡。アメリカ軍では13人が死亡し