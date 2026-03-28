心から愛する男性と結婚したからといって、永遠の愛が約束されているわけではありません。行動や言葉ひとつで旦那となった彼を幻滅させてしまうこともあるのです。そこで今回は、幸せな結婚生活を送るために絶対に“しない方”がいいことを紹介します。他人の悪口や愚痴他人の悪口や愚痴をよく口にしていませんか？老若男女問わず悪口を言う人は誰からもいい印象を持ってもらえないもの。そんな悪口癖があるなら気をつけるようにし