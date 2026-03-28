ケンカしたあと、連絡が止まるかどうか。ここに、男性の本気度ははっきり出ます。本気の男性は、感情的になっても関係を“切りません”。離れるとしても、つながりは残そうとするでしょう。黙って距離を置かないあなたとの関係が気まずくなったからといって、男性が既読無視や音信不通にしないのは、あなたとの関係を壊したくないからです。本命相手には、「少し時間を置こう」などと必ず提案します。最低限の連絡を続けるあなたと