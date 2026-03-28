不倫関係の中でよく出てくるのが「離婚は簡単じゃない」「タイミングが噛み合えば…」という言葉。一見すると将来を考えているようにも聞こえますが、実際には離婚を前提としていないケースも少なくありません。不倫した男性にとって“離婚”はどういう位置づけなのか。そのリアルな考え方には共通する傾向があります。不倫と離婚は“別の話”として捉えている不倫関係が続いていても、離婚は現実的に考えていない。これは珍しいこ