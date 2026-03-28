花粉対策はしているのに、なんとなく不調が続いていませんか？特に40代を過ぎると、肌のゆらぎや乾燥が重なりやすく、薬だけではカバーしきれないことも。そこで大切なのが、外側からのケア。今回は花粉シーズンを少しでも快適に過ごすために、日常に取り入れやすい“守る・落とす・整える”３つのアイテムを紹介します。外出前のひと手間で差がつく「イハダ アレルスクリーン EX」と「d プログラム アレルバリア ミスト N」マスク