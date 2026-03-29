◆米大リーグブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、自身のメジャー開幕戦で初安打を含め２安打３出塁と鮮烈デビューを飾った。アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発すると、７回１死で左前打を放ち、メジャー初安打。同点の９回２死では右前安打で出塁し、その後サヨナラ勝ちの生還を果たした。三塁の