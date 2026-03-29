男子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に行われ、男子フリーでイリア・マリニン（米国）が218.11点をマーク。合計329.40点で3連覇を達成した。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が306.67点で銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が288.54点で銅メダルを獲得した。“4回転の神”と称される21歳が、今季ラスト演技で大観衆を魅了した。冒頭に鮮やかに4回転フリップを決めると、クワッド