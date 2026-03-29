京都の元Ｕ―１８韓国代表ＭＦ尹星俊（ユン・ソンジュン、１８）が、日本国籍の取得に動いていることが２８日、分かった。大阪府出身で京都のアカデミー育ちの尹は、１７０センチと小柄だがボール奪取力や推進力に優れたボランチ。プロ１年目の今季、レギュラーポジションを獲得して６試合に出場している。２５年にはＵ―１８韓国代表にも選出された逸材だが、将来の日本代表入りを目指し、帰化申請の手続きを進めている。過去