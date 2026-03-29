◇フィギュアスケート世界選手権最終日（２８日、プラハ）男子フリーが行われ、日本勢はミラノ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、合計３０６・６７点で２位。同銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が、２８８・５４点で３位だった。ショートプログラム（ＳＰ）では６位と出遅れた鍵山だが、フリーでパーフェクトな演技を披露し、フリーの自己新を更新する２１２・８７点をマーク。「トゥーラ