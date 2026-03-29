イングランドの伝統ダービー前になでしこジャパンの5人が祝福を受けたイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の第19節が各地で行われ、現地時間28日にエバートンとリバプールが対戦。伝統のマージサイドダービーを前に、なでしこジャパンの5選手が、アジアカップ制覇の祝福を受けた。両チームの選手が花道を作り、拍手喝采を浴びた。試合前になでしこジャパンの5人を祝福する異例の光景が広がった。エバートンとリバ