「ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）坂井騎乗のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作）は好スタートから中団で運んだが、徐々に苦しくなり、直線に入るとズルズルと下がり、着外に終わった。ダート１２００メートルの一戦を制したのは地元ＵＡＥのダークサフロン。世界の壁は厚かった。