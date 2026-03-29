アイナ・ジ・エンドが２８日、日本テレビ系「アナザースカイ」に出演。アイスランドで世界的アーティストたちのゆかりの地を巡った様子が放送された。途中、オーロラを見ながら天然温泉につかれる施設「クヴァムスヴィーク・ホット・スプリングス」へ。黒いビキニ（下はショートパンツ）の上に黒いシースルーのトップスを着て温泉へ。「いや〜〜っ！ちょっと待って〜〜！本当に寒いし、足痛いし」と氷点下での屋外温泉、しかも