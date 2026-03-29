【肩ズンFig.可哀想に！】 4月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.可哀想に！」を4月中旬に発売する。価格は1回400円。 相手の肩にズンともたれるような仕草が可愛い「肩ズンFig.」シリーズに、イラストレーター可哀想に！氏のキャラクターが登場。「おぱんちゅうさぎ」、「んぽちゃむ」、「きみ