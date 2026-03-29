【超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]】 3月29日23時 予約締切 7月 発送予定 価格：33,000円 【超合金 EX-001 グラスフェザー】 3月29日23時 予約締切 7月 発送予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」および「超合金 EX-001 グラスフェ