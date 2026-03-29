洗練された美しさと心地よさを追求するランジェリーブランド「Yue」から、2026年春夏コレクションが登場♡繊細で華やかなレースを主役に、軽やかでナチュラルなムードをまとったアイテムが揃います。日本のスペシャリストたちによる丁寧なものづくりが生み出す、上質な着心地と気品あるデザインは、大人の女性にぴったり。日常を少し特別にしてくれる、新しいランジェリー体験をチェックしてみて♪