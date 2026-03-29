【シルバプラナ（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は28日、スイスのシルバプラナでハーフパイプ最終第7戦の決勝が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）が制し、5季ぶりの種目別制覇を達成した。