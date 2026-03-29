ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）が3歳G2「UAEダービー」（ダート1900メートル）を制した。レース後、管理する高柳大輔師（48）は現地で記者会見に臨んだ。――今の気持ちは？海外で勝てたのが初めてだったので、驚きと感動です。――自信はあったか？自信はありました。（前走のサウジダービーより）距離が延びるのはこの馬にと