◇スノーボードW杯ハーフパイプ最終第7戦（2026年3月28日スイス・シルバプラナ）決勝が行われ、男子は2月のミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）が94・00点で今季3勝目、通算11勝目を挙げ、20〜21年シーズン以来5季ぶり4度目の種目別制覇を果たした。戸塚は同一シーズンに五輪、招待大会「ザ・スノーリーグ」第1シーズンと合わせて3冠を達成し、記録的なシーズンを締めくくった。予選を1位通過していた