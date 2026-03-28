【新華社東京3月28日】日本の自衛官が刃物を所持して在日中国大使館に不法侵入した事件を巡り、日本政府の対応を批判する声が日本国内で広がっている。各界の人々はインターネット上で、日本政府に対し、事件の深刻さを直視し、「遺憾」の表明にとどまる対応をやめ、中国側への早期の謝罪と徹底的な責任追及を行うよう求めている。軍事ジャーナリストの布施祐仁氏はこの事件について「完全に日本側に非がある」と指摘した上で