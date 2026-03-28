いまだに実家を出入りしてるって…どんだけ仲良しなんですか!?元カノとお義母さん、どっちの神経も理解できません。彼のほうはまたっく未練なさそうですが、お義母さんが未練タラタラな元カノ“由美ちゃん”は一体どんな人だったのでしょう…？>>【まんが】元カノが好きすぎる義母(ウーマンエキサイト編集部)