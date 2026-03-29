2000（平成12）年3月29日、日本相撲協会の番付編成会議と理事会で、関脇武双山の大関昇進が決まった。東大阪市の武蔵川部屋宿舎で使者を迎えた武双山は「大関として常に正々堂々と相撲道に徹します」と口上を述べた。馬力のある押し相撲で大関を27場所務めたが、優勝は関脇時代の1回。右は師匠の武蔵川親方。