男子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に行われ、男子フリーで鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は212.87点をマーク。合計306.67点とし、銀メダルを獲得した。イリア・マリニン（米国）が合計329.40点で3連覇を達成した。鍵山が今季最後の「トゥーランドット」を完璧に舞った。冒頭に4回転サルコーを決めると、トーループの4-3回転など次々にジャンプを成功。最後のトリプルアクセル（3回