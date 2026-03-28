２７日、三亜市の鳳凰出入境検査所で、入境旅客の手続きを行う警察官。（海口＝新華社配信／蒙虬順）【新華社海口3月28日】中国の海南自由貿易港は27日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営の開始から100日を迎えた。出入境部門の統計によると、この100日間の出入境者数は延べ97万5千人に達し、前年同期比36.8％増加した。出入境した航空機・船舶は26.7％増の7700便・隻だった。出入境者のうち、外国人